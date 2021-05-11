На Украине двум депутатам предъявили обвинение в госизмене

https://static.news.ru/photo/46a48478-b264-11eb-b9eb-96000091f725_660.jpg Ирина Венедиктова Фото: pgo.gov.ua

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение в государственной измене двум депутатам Верховной рады. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

Сегодня я поставила свою подпись на уведомлениях о подозрении двум народным депутатам украинского парламента – М. и К., — сообщила генпрокурор.

Вероятнее всего речь идёт о руководителе политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Викторе Медведчуке и члене партии Тарасе Козаке. Дома у Медведчука на улице Монтажников 11 мая прошёл обыск. В настоящее время местонахождение политика не установлено.

Венедиктова не назвала фамилии депутатов, но заявила, что они подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму. Депутат Рады Алексей Гончаренко в своём Telegram-канале заявил , что обыски проходят по делу «о добыче газа в Крыму».

В 2018 году журналисты украинской программы «Схемы» провели расследование, в котором утверждали, что частная компания осваивала одно из нефтегазовых месторождений в Чёрном море. Утверждалось, что директор этой компании является бизнес-партнёром семьи Медведчука.

В феврале 2021 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции против 19 юридических и восьми физических лиц. В чёрном списке в том числе оказались Виктор Медведчук вместе с супругой Оксаной Марченко, а также депутат ОПЗЖ Тарас Козак и его гражданская жена Наталья Лавренюк.

Сам Медведчук назвал санкции против него и жены торжеством анархии. Он заявлял, что у Киева нет законных оснований для введения ограничительных мер против него и супруги. Медведчук предупредил, что не предаст свои принципы и страну, в которой похоронены его родители и где живёт его семья». Он пообещал никуда не бежать, а продолжить борьбу.