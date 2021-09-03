На Украине бывшая ученица попыталась убить учителей из арбалета

В украинском городе Полтава в одну из местных школ ворвалась бывшая ученица, вооружённая арбалетом. Об этом сообщает издание Вести.ua. По словам очевидцев, она хотела убить преподавателей. Одна из учительниц оказалась ранена, стрела пробила её руку насквозь, о других пострадавших не сообщается. Нападавшую задержала полиция.

Отмечается, что девушка была похожа на персонажа из аниме, у неё были зелёные волосы, она забежала в школу, начав хаотично стрелять из арбалета, однако явно целясь именно в преподавателей.

Ранее сообщалось, что сотрудники московской полиции задержали двух молодых людей, которые во время поездки в автобусе обсуждали нападение на школу. Их не привлекли к уголовной ответственности, отделавшись устным внушением. Дома у задержанных нашли страйкбольный пистолет, нож, бронежилет и две биты. По словам соседей, молодые люди нередко ведут себя неадекватно.

Подозрительных молодых людей заметили в районе Очаково-Матвеевское. Их объявили в розыск после того, как пассажиры автобуса услышали разговор, в ходе которого они планировали нападение на одну из столичных школ. При этом один из них уронил кобуру от пистолета и во время её падения был отчётливо слышен металлический стук.