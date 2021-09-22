На советника Зеленского совершили покушение

На советника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира было совершено покушение, чиновник не пострадал. Об этом сообщает издание «Страна.ua». Ранения получил водитель Шефира. В мужчину попали три пули. Сейчас он находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Полиция разыскивает подозреваемого и уже ввела спецоперацию «Сирена». Выясняются все обстоятельства случившегося. На кадрах с места происшествия видно, что нападавшие стреляли очень прицельно. О реакции Зеленского на покушение на своего советника пока ничего не известно.

Ранее сообщалось, что депутата Верховной рады Украины Гео Лероса проверят на причастность к имитации покушения на самого себя в 2020 году. Об этом Госбюро расследований (ГБР) проинформировало офис генерального прокурора страны.