На курортах Турции система «всё включено» немного изменится

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На турецких курортах система «всё включено» сохранится, но с некоторыми изменениями, призванными повысить уровень безопасности во время пандемии коронавируса, сообщил посол Турции в России Мехмет Самсар. Он также отметил, что Турция предложила российским властям возобновить авиасообщение с 15 июля.

Благодаря принятым мерам и международной сертификации наши туристические объекты смогут предоставлять услуги по системе «всё включено» в самых безопасных условиях, — сообщил «Интерфаксу» Самсар.

По его словам, в отелях сохранятся шведские столы, однако постояльцы не смогут самостоятельно накладывать еду — желаемые блюда им будет подавать персонал. Кроме того, на кухнях будут постоянно проводиться санитарно-гигиенические проверки. Дипломат добавил, что в условиях пандемии в Турции ввели сертификацию отелей на соответствие нормам эпидемиологической и санитарной безопасности.

Начиная с аэропорта прибытия туристов, транспорт, на котором они будут передвигаться, отели, в которых они остановятся, и рестораны, в которые они пойдут, — во всех объектах были приняты меры в рамках борьбы с эпидемией, — подчеркнул Самсар.

Как писал NEWS.ru, проект сертификации турецких отелей на безопасность из-за коронавируса стартовал в мае. Участие отелей в нём добровольное в теории, но обязательное по существу — без сертификата учреждения не допустят до обслуживания иностранных туристов. Также процедуру сертификации проходят авиакомпании, транспортные организации, рестораны и музеи. Наличие сертификата будет гарантировать соблюдение норм социального дистанцирования, регулярную стерилизацию, проверку здоровья персонала и наличие медицинских средств.