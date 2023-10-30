На Кубе закрыли клуб после победы в конкурсе участника в нацистской форме

Фото: Соцсети

На Кубе временно закрыли культурный центр Maxim Rock после победы в конкурсе костюмов к Хеллоуину участника в военной форме нацистской Германии, сообщает портал Cubadebate. Центр является государственной организацией, но власти страны инцидент пока не комментировали.

Учитывая серьезность события и доказательства неспособности учреждения культуры его предвидеть, принято решение о немедленном закрытии культурного центра Maxim Rock до выяснения фактов, анализа ситуации и принятия решений, — говорится в сообщении.

Отмечается, что победивший в конкурсе участник не просто был одет в форму немецко-фашистских войск, но изображал лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера, приветствуя собравшихся характерным жестом. Это возмутило ряд участников вечеринки, которые рассказали о произошедшем в соцсетях, а также направили жалобы властям.

Ситуацию прокомментировало в Telegram посольство России на Кубе. В дипмиссии решительно осудили инцидент и выразили надежду на то, что подобное не повторится.

Со стороны посольства России на Кубе мы решительно отвергаем и осуждаем этот позорный акт, который представляет как норму фигуру, ответственную за гибель миллионов людей. <...> Мы ценим реакцию кубинской общественности, а также своевременные меры, принятые властями, и уверены, что подобные прискорбные инциденты никогда не произойдут на кубинской земле, жители которой разделяют высокие ценности борьбы с нацизмом и расизмом, — отметили в посольстве.

Ранее зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов предложил отмечать Хеллоуин стрельбой по тыквам в виде голов президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. По мнению депутата, этот праздник следует объявить неприличным, перестать пропагандировать и россияне вскоре о нем забудут.