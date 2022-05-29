«На исторических максимумах»: Трамп про российский рубль Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что рубль находится на исторических максимумах

Фото Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что рубль в настоящее время находится на «исторических максимумах». Он добавил, что для борьбы с российской валютой необходимо прекратить боевые действия на Украине, чтобы снизить мировые цены на нефть. По его словам, в противном случае экономика России будет и дальше укрепляться, пишет РИА Новости.

Россия зарабатывает целое состояние, продавая нефть по этим ценам, и они сейчас принимают только рубли, только эту валюту. И вы останетесь без долларов, вы останетесь без ничего, — рассказал Трамп.

Он отметил, что рубль в настоящее время «сильнее, чем когда-либо».

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин ранее заявил, что укрепление рубля, наблюдаемое в последнее время, может закончится уже во втором полугодии 2022 года. Эксперт пояснил, что к этому могут привести постепенное смягчение валютного контроля со стороны государства, а также рост импорта из-за пристраивания цепочек поставок. По его словам, «справедливый» курс доллара к рублю находится на уровне выше 80 рублей. По мнению аналитика, государство в настоящее время больше заинтересовано в более слабой национальной валюте.