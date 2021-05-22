На химическом заводе в Иране произошёл взрыв, в результате которого пострадали девять человек. Об этом
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Что касается пострадавших, то степень тяжести их состояния также неизвестна. Тем не менее Абеди рассказал, что их доставили в больницу.
Ранее члены военного крыла ХАМАС нанесли удар по израильскому химическому заводу. Предприятие находится у границы с сектором Газа. Крупнейшая за последние годы эскалация конфликта произошла вечером 10 мая. После столкновений в Иерусалиме стороны начали обмениваться ракетными ударами.