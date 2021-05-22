https://static.news.ru/photo/5f260080-bb97-11eb-b84e-96000091f725_660.jpg Фото: shafaq.com

На химическом заводе в Иране произошёл взрыв, в результате которого пострадали девять человек. Об этом сообщает Reuters.

Как уточняет Mehr со ссылкой на слова пресс-секретаря местного центра неотложной медицинской помощи Аббаса Абеди, причина произошедшего пока неизвестна. Специалисты устанавливают все обстоятельства инцидента.

Что касается пострадавших, то степень тяжести их состояния также неизвестна. Тем не менее Абеди рассказал, что их доставили в больницу.

Ранее члены военного крыла ХАМАС нанесли удар по израильскому химическому заводу. Предприятие находится у границы с сектором Газа. Крупнейшая за последние годы эскалация конфликта произошла вечером 10 мая. После столкновений в Иерусалиме стороны начали обмениваться ракетными ударами.