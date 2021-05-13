Военное крыло ХАМАС атаковало израильский химзавод

https://static.news.ru/photo/ca31f8c4-b495-11eb-806d-96000091f725_660.jpg Фото: Khaled Omar/Global Look Press

Члены военного крыла ХАМАС нанесли удар по израильскому химическому заводу. Предприятие находится у границы с сектором Газа. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщили представители палестинского движения ХАМАС «Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам», пишет РИА Новости.

Удар был нанесён при помощи беспилотника.

«Бригады аль-Кассам» нанесли удар с помощью беспилотника «Шехаб» по химическому заводу в Нир-Оз, — заявили представители военного крыла.

Крупнейшая за последние годы эскалация конфликта произошла вечером 10 мая. После столкновений в Иерусалиме стороны начали обмениваться ракетными ударами. Около 1750 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава.

Ранее пресс-секретарь армии страны Йонатан Конрикус сообщил, что израильские военные уже получили приказ от руководства государства быть готовыми ко входу в сектор Газа. До этого в структурах безопасности государства говорили, что в данный момент армия не планирует наземного вторжения.