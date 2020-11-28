На границе Литвы с Белоруссией и Россией скопилось более 350 грузовых машин

https://static.news.ru/photo/b4eb8c3c-322c-11eb-9e8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: gpk.gov.by

Очереди из грузовых автомобилей скопились на границе Литвы с Белоруссией и Калининградской областью. Некоторые автомобили стоят уже более 12 часов. Информация об этом опубликована на сайте дирекции контрольно-пропускных пунктов (КПП) при Министерстве транспорта и коммуникаций Литвы.

По состоянию на 12:00 мск на белорусском направлении в очереди находятся 282 фуры. Около 12 часов стоят автомобили на переходе Шальчининкай, направление на Лиду. Там скопилось 77 фур. На самом востребованном пограничном переходе Медининкай в направлении Минска в очереди стоят 155 фур. Дальнобойщики вынуждены ждать около 11 часов.

Очереди также зафиксированы на двух из четырёх КПП в Калининградскую область. Шесть часов вынуждены ждать 44 грузовика на КПП Кибартай, в Панемуне 30 большегрузам придётся простоять около 10 часов.

Увеличение потока машин в ноябре и декабре связано с приближением Рождества и Нового года, когда перевозчики стараются выполнить поручения по доставке грузов.

Как писал NEWS.ru, из-за непогоды власти Владивостока приняли решение остановить движение через мост на остров Русский. Переправа была закрыта из-за падения льда с вант — стальных тросов, являющихся важнейшей конструкцией моста. Один из декоративных элементов конструкции получил повреждения. Движение по мосту могут открыть в воскресенье, 22 ноября.