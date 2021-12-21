В Google Maps нашли фото американского самолёта-невидимки над Китаем

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Следствие по делу MH17 не нашло никаких следов другого оружия, которым мог быть сбит малайзийский самолёт Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году, кроме ЗРК «Бук», заявила на слушаниях в голландском суде прокурор Манон Риддербекс, слова которой приводит РИА Новости. По её словам, на это указывает характер повреждений лайнера, экспертиза фрагментов и поражающих элементов, а также перехваченные телефонные разговоры обвиняемых.

Не было найдено никаких следов, указывающих на то, что было использовано другое оружие, — сказала прокурор, зачитывая обвинительный акт. Ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов начала зачитывать обвинительный акт по делу...