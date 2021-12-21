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В Google Maps нашли фото американского самолёта-невидимки над Китаем

13:42, 21 декабря 2021
В Google Maps нашли фото американского самолёта-невидимки над Китаем Фото: Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Пользователи приложения Google Maps обнаружили на спутниковых фотографиях американский самолёт-невидимку, который якобы находится в небе над Китаем, сообщает Mirror. Они опубликовали снимки на портале Reddit. За несколько часов публикация набрала 45 тысяч отметок «нравится».

Забавно, что Google Maps могут обнаружить самолёт-невидимку!заметили пользователи.

Лайнер по внешнему виду напоминает бомбардировщик B2, который состоит на вооружении ВВС Соединённых Штатов. Согласно координатам, самолёт находился в районе Аксай-Казахской автономной провинции на севере Тибетского плато.

Ранее газета The Times со ссылкой на осведомлённые источники в Минобороны страны сообщила, что армия Великобритании приняла на вооружение новую систему ПВО Sky Sabre. Таким образом Британия намерена защитить себя от угроз, исходящих от российских истребителей.

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