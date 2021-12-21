В Google Maps нашли фото американского самолёта-невидимки над Китаем

Пользователи приложения Google Maps обнаружили на спутниковых фотографиях американский самолёт-невидимку, который якобы находится в небе над Китаем, сообщает Mirror. Они опубликовали снимки на портале Reddit. За несколько часов публикация набрала 45 тысяч отметок «нравится».
Забавно, что Google Maps могут обнаружить самолёт-невидимку! — заметили пользователи.
Лайнер по внешнему виду напоминает бомбардировщик B2, который состоит на вооружении ВВС Соединённых Штатов. Согласно координатам, самолёт находился в районе Аксай-Казахской автономной провинции на севере Тибетского плато.
Ранее газета The Times со ссылкой на осведомлённые источники в Минобороны страны сообщила, что армия Великобритании приняла на вооружение новую систему ПВО Sky Sabre. Таким образом Британия намерена защитить себя от угроз, исходящих от российских истребителей.