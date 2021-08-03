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Американских военных вернут на Филиппины в обмен на вакцины от COVID

18:02, 03 августа 2021
Американских военных вернут на Филиппины в обмен на вакцины от COVID Фото: The U.S. Army/flickr.com
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Руководство Филиппин решило дать право на размещение военных США на своей территории взамен на поставку вакцин от коронавируса. Об этом сообщила Manila Bulletin.

Соединённые Штаты отправили на Филиппины более 3 миллионов доз вакцины Moderna. Президент республики после этого решил вернуть право американским военным дислоцироваться на территории страны, хотя ранее такое разрешение было отозвано.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что американцы снова смогут строить планы в этом регионе. Это решение правительства Филиппин также вызвало положительную реакцию посольства Штатов.

Соглашение укрепляет не только безопасность двух стран, но и порядок, основанный на правилах в Южно-китайском море, — заявили в посольстве.

Как сообщалось ранее, ВМС США направляли в акваторию Южно-китайского моря авианосную группу во главе с авианосцем Theodore Roosevelt. Это было плановым развертыванием сил седьмого флота США для обеспечения свободного судоходства в регионе. Корабли седьмого флота США неоднократно проходили через Тайваньский пролив, вызывая осуждение со стороны Китая.

Седьмой флот США — это соединение ВМФ, существующее с 1949 года, зоной ответственности данного соединения является Тихий Океан.

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