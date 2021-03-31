Зрителей допустят на Евровидение

https://static.news.ru/photo/d9ef12dc-92cc-11eb-a638-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/EuroINvision

На песенный конкурс «Евровидение», который пройдёт в Нидерландах, могут допустить зрителей, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, передаёт Нидерландская вещательная корпорация (NOS).

Организаторы уточнили, что это будет «экспериментальный» концерт, чтобы проверить, насколько безопасны массовые мероприятия в пандемию. Такие же концерты проводились в Испании и Франции.

Мы приветствуем данное решение голландского правительства и возможность пригласить фанатов присоединиться к песенному конкурсу «Евровидение» в мае, — говорится в заявлении исполнительного супервайзера конкурса Мартина Остердала.

Россию на конкурсе представит певица Манижа. Её песня Russian Women набрала больше всего голосов в отборе на Евровидение. Манижа признавалась, что сама не могла поверить, насколько популярным получится её хит. Многие слушатели признали недюжинный музыкальный талант певицы.

Ранее NEWS.ru писал, что представительница России на международном песенном конкурсе Евровидение Манижа выступит в первом полуфинале под третьим номером. Первый полуфинал конкурса пройдёт 18 мая, перед Манижей выступят участники из Литвы и Словении. Участие в первом полуфинале примут представители 16 стран.