Мюнхен отпраздновал белыми флагами освобождение от нацистов

https://static.news.ru/photo/bc7b10e2-8b9e-11ea-9437-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON via www/Global Look Press

Мюнхен в честь 75-летия освобождения от нацистов, когда отряды США вошли в город, украсили белыми флагами.

8 мая президент и канцлер ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и Ангела Меркель, а также президенты Бундестага и Бундесрата Вольфганг Шойбле и Дитмар Войдке возложат венки к центральному мемориалу памяти жертв войны и насилия в Берлине. Планируется, что глава государства выступит с речью по случаю 75-й годовщины освобождения от национал-социализма и окончания Второй мировой войны в Германии и европейских странах.

В России 9 мая пройдёт авиационный парад. В парадном строю пролетят истребители Су-35 и Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, дальние перехватчики Су-34, военно-транспортные самолёты Ан-12 и Ан-26, противолодочные Ил-38 и Ту-142М, корабельные истребители Су-33 и МиГ-29К, перехватчик МиГ-31БМ, а также военные вертолёты, писал NEWS.ru.