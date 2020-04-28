9 мая в ряде городов РФ пройдёт воздушная часть парада Победы

https://static.news.ru/photo/9019dcec-894e-11ea-adbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В День Победы 9 мая в десятках российских городов состоится воздушная часть парада. Об этом сообщили в пресс-службах Западного военного округа (ЗВО), Южного военного округа (ЮВО) и Северного флота.

Линейные пролёты авиации пройдут над Санкт-Петербургом, Курском, Орлом, Воронежем, Белгородом, Вологдой, Ярославлем, Нижним Новгородом, Смоленском, Вязьмой, Островом, Ростовом-на-Дону, Волгоградом, Каспийском, Новороссийском, Краснодаром, Владикавказом, Ставрополем, Севастополем, Керчью, Грозным, Астраханью, Ейском, Мурманском и Калининградом, передаёт «Интерфакс». Кроме того, воздушная часть парада состоится на военной базе РФ в Армении

В парадном строю пролетят истребители Су-35 и Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, дальние перехватчики Су-34, военно-транспортные самолёты Ан-12 и Ан-26, противолодочные Ил-38 и Ту-142М, корабельные истребители Су-33 и МиГ-29К, перехватчик МиГ-31БМ, а также военные вертолёты.

Ранее NEWS.ru писал о том, что командующий ЗВО Александр Журавлев сообщил о проведении праздничных салютов в шести российских городах. Однако парады будут отменены. По словам Журавлёва, залпы будут даны в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Калининграде, Туле и Смоленске.