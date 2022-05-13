«Мы здесь мальчики для битья»: западные наёмники про превосходство ВС РФ Telegraph: западные наёмники признали превосходство российской армии

Фото MOD Russia/via Globallookpress.com

Западные наёмники, которые участвовали в конфликте на Украине признали превосходство российских военных в ходе специальной операции Минобороны РФ, пишет британская газета The Telegraph. Они назвали заблуждением бытующее мнение об армии России, отметив, что у россиян в действительности профессиональные военные и много современного оружия. Британские боевики выразили своё удивление работой российских беспилотников.

Мы здесь мальчики для битья, и что бы ни говорили про русских, у них профессиональная армия и очень много современного оружия, — заявил изданию отставной британский морпех.

Многие при этом рассказали про процветающую коррупцию и беспорядок в рядах украинской армии. Некоторые признались, что не могли найти простые средства защиты и патроны к оружию.

Британских офицеров отправили в Киев сразу после начала специальной операции России на Украине, чтобы командовать обороной украинской столицы, ранее сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на свои источники в ВСУ. В качестве подтверждения отмечается, что корреспонденты агентства находили в освобождённых районах Донбасса документы, которые указывают на участие военных Великобритании в подготовке украинских националистов. В статье также сказано, что западные военные помогали украинским военным в работе с разведданными в Донбассе.