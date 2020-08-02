«Мы захлебнёмся»: Минздрав Абхазии не был готов к открытию границы с РФ

https://static.news.ru/photo/dfd012d2-d4f4-11ea-87b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Минздрав частично признанной республики Абхазия провёл экстренное совещание в связи с эпидемиологической обстановкой. Замглавы ведомства Алхас Конджария заявил, что медицина страны может «захлебнуться» в связи с открытием границ с Россией.

Он отметил, что в стране ещё до открытия перехода произошла вспышка. В результате начала заполняться Гудаутская больница, сообщается в Facebook ведомства. Каждый день врачи выявляют восемь-десять новых случаев.

[Мы] уже на этом этапе понимаем, что справиться с таким потоком больных будет крайне сложно, а прибавив к нашему населению тех, кто приедет, мы просто «захлебнёмся» и не сможем оказать помощь ни нашим гражданам, ни кому либо ещё, — подчеркнул он.

Руководитель ведомства отметил, что для министерства стало неожиданностью одномоментное открытие границы.

Не был разработан ряд этапов, а граница просто полностью открылась и любой желающий сегодня может заехать, — добавил он.

Член оперативного штаба по борьбе с COVID-19, депутат парламента Алхас Джинджолия считает, что на границе по реке Псоу необходимо ввести карантинные меры. Главный внештатный терапевт Минздрава Анжела Арчелия уверена, что нужно ввести систему контроля за пациентами, которые переносят коронавирус в лёгкой форме, так как их состояние мгновенно ухудшается.

Пациенты на самоизоляции нуждаются в более тщательном контроле, даже самому будучи доктором пациенту тяжело отследить самостоятельно своё состояние, не говоря уже о простых гражданах, поэтому нам нужно разработать систему курации легких пациентов, которые проходят лечение на дому, — заключила она.

Участники совещания обсудили план дальнейших действий в случае увеличения количества заражённых. По результатам разговора они примут обращение к народу.

Как писал NEWS.ru, 2 августа председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об отмене введённых из-за коронавируса ограничений на пересечение границы с Абхазией. На этот шаг власти пошли, учтя заключения Роспотребнадзора и Минздрава о санитарно-эпидемиологической обстановке в Абхазии и о готовности инфраструктуры к приёму туристов.

Перед этим из-за пандемии Абхазия до 4 августа продлила ограничения по пересечению границы с Россией. Однако они были сняты досрочно.