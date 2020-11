МВФ отказался предоставить экстренную помощь Украине

Фото: Минфин Украины/mof.gov.ua

Соединённые Штаты ввели санкции против нескольких российских и иранских компаний из-за поддержки ракетной программы Ирана, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Санкции введены в отношении Chengdu Best New Materials Co., Ltd. и Zibo Elim Trade Co., Ltd. в КНР и против Nilco Group, которая также известна как Nil Fam Khazar Company...