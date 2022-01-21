МВД Сербии: на президента Вучича готовится покушение

Покушение на президента Сербии Александра Вучича готовится организованной преступной группировкой, заявил глава МВД страны Александр Вулин. Он добавил, что оперативная информация поступила из одной из стран Европы. Об этом сообщает ТАСС.

Мы получили оперативную информацию о существовании организованной преступной группы, которая ставит своей целью покушение на Александра Вучича, — рассказал Вулин.

Министр назвал главой ОПГ криминального авторитета Радое Звицера, главу Кавачского криминального клана. Известно, что на президента Сербии в начале 2020 года готовилось ещё одно покушение, которое удалось предотвратить. При этом Вулин высказал подозрение в том, что высшие чины МВД страны находятся в сговоре с преступными главарями.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне не ожидают прорыва от переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве, но хотят услышать, к чему Москва пришла по итогам прошлых консультаций с США и НАТО. Он добавил, что у российской делегации было достаточно времени, чтобы проконсультироваться с российским президентом Владимиром Путиным.