ЛГБТ-рейв пройдёт у офиса Зеленского

Музыкальный «Рейвах Прайд» в поддержку ЛГБТ-сообщества пройдёт в пятницу, 30 июля, у офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Участники мероприятия в формате рейва планируют поддержать законопроект, запрещающий дискриминацию граждан Украины по признаку сексуальной ориентации, расы и языка. Руководитель ОО «УкраинаПрайд» София Лапина подчеркнула, что на Украине до сих пор не предусмотрена ответственность за преступления, совершённые на почве ненависти к ЛГБТ-сообществу.

Мы знаем, что такие преступления на почве ненависти совершаются в основном праворадикальными группировками, — сказала она.

Ранее пользователи Сети на Украине ополчились против военнослужащего из Львова, который опубликовал на своей странице в социальных сетях видео, где он целуется с другим мужчиной. При этом в профиле солдата указано, что он является гомосексуалистом с рождения. Некоторые комментаторы начали угрожать военному расправой.