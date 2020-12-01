Мурашко презентует в ООН вакцину «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/5df7a90c-3442-11eb-aae5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко устроит в ООН презентацию вакцины от коронавируса «Спутник V». Мероприятие пройдёт в виртуальном формате.

Об этом сообщает ТАСС. Агентство отмечает, что разработанный центром Гамалеи и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) препарат первым в мире зарегистрирован как вакцина от COVID-19.

Мероприятие начнётся 2 декабря в 17:30 мск на полях 31-й спецсессии Генассамблеи ООН. Кроме Мурашко от российской стороны будут представители РФПИ и центра Гамалеи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что РФПИ и одна из индийских фармацевтических компаний начали вторую и третью фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявили представители азиатского предприятия. Это будет рандомизированное контролируемое исследование, которое будет включать исследование безопасности и иммуногенности.