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Мурашко презентует в ООН вакцину «Спутник V»

04:58, 02 декабря 2020
Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко устроит в ООН презентацию вакцины от коронавируса «Спутник V». Мероприятие пройдёт в виртуальном формате.

Об этом сообщает ТАСС. Агентство отмечает, что разработанный центром Гамалеи и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) препарат первым в мире зарегистрирован как вакцина от COVID-19.

Мероприятие начнётся 2 декабря в 17:30 мск на полях 31-й спецсессии Генассамблеи ООН. Кроме Мурашко от российской стороны будут представители РФПИ и центра Гамалеи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что РФПИ и одна из индийских фармацевтических компаний начали вторую и третью фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявили представители азиатского предприятия. Это будет рандомизированное контролируемое исследование, которое будет включать исследование безопасности и иммуногенности.

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