https://static.news.ru/photo/7ea2aa74-4e3f-11ea-a25c-fa163e074e61_660.jpg Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Нидерланды отклонили запрос Москвы передать дело против российских подозреваемых по делу MH17 российскому правосудию. Как сообщил в письме в парламент министр юстиции Ферд Грапперхаус, с такой просьбой российские власти обратились в октябре 2019 года.

Министр юстиции ответил, что передача обвинения по трём российским подозреваемым не вариант для голландских властей и не будет рассматриваться, — приводит текст послания РБК.

От кого именно поступил запрос, не уточняется.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек, являвшиеся гражданами десяти государств.

Ранее, как писал NEWS.ru, нацпрокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырём фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing на Украине. Среди них бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.