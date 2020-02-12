Нидерланды отклонили запрос Москвы передать дело против российских подозреваемых по делу MH17 российскому правосудию. Как сообщил в письме в парламент министр юстиции Ферд Грапперхаус, с такой просьбой российские власти обратились в октябре 2019 года.
Министр юстиции ответил, что передача обвинения по трём российским подозреваемым не вариант для голландских властей и не будет рассматриваться, — приводит текст послания РБК.
От кого именно поступил запрос, не уточняется.
Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек, являвшиеся гражданами десяти государств.
Ранее, как писал NEWS.ru, нацпрокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырём фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing на Украине. Среди них бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.