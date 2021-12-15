Москва и Пекин озаботились появлением новых альянсов в ATP

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин выразили обеспокоенность в связи с появлением новых альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, подобная тема стала предметом обсуждения в ходе онлайн-встречи сторон. Как сообщает «Интерфакс», он также отметил, что Москва и Пекин расценивают создание блока AUKUS с участием США, Великобритании и Австралии как угрозу режиму ядерного нераспространения.

И с нашей стороны, и с китайской была высказана негативная оценка по поводу создания новых альянсов типа Индо-Тихоокеанской четверки и американо-англо-австралийского AUKUS. Как было сказано, последний союз вообще подрывает режим и устои ядерного нераспространения и взвинчивает уровень военной напряженности в регионе, — сказал Ушаков.

Он отметил, что данная тема обсуждалась, стороны «высказали озабоченность по поводу активности американцев по реконфигурации сложившейся ситуации в АТР».

Ранее Ушаков заявил, что Путин и Cи Цзиньпин поддержали активизацию усилий по формированию независимой инфраструктуры для обслуживания торговых операций РФ и КНР, обсудили идею саммита «пятёрки» CБ ООН и договорились вести дело к тому, чтобы мероприятие состоялось в 2022 году. Лидеры двух стран также обменялись опытом в сфере цифровых валют цeнтробанков.

Кроме того, обеими сторонами высказывалась озабоченность по поводу активности американцев по реконфигурации сложившейся ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Путин в ходе переговоров с Си Цзиньпином сказал, что планирует посетить Пекин в феврале и принять участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года. Предcедатель КНР также заявил, что с нетерпением ждёт возможности лично встретиться с президентом России.

В конце ноября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США совместно с союзниками используют конфронтационные схемы в АТР для сдерживания других стран и тем самым нарушают «конструктивные, объединительные тенденции» в регионе.

В середине сентября стало известно, что президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава кабмина Австралии Скотт Моррисон заключили договор о партнёрстве в сфере обороны и безопасности. Альянс получил название AUKUS. Его основная цель — «защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе». По этому соглашению Великобритания и США создадут для Австралии атомный флот с неядерным вооружением, также способный нести десантные группы. В рамках нового соглашения Австралия отказалась от покупки неатомных подлодок у Франции на общую сумму порядка $60 млрд, чем вызвала острое неудовольствие в Париже.