Обмен пленными между Москвой и Киевом в пятницу не состоится. Об этом сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская. По её словам, окончательной даты пока нет.
Мы не говорим дату, но могу сказать, что не сегодня, — цитирует её РИА Новости.
Она отметила, что никаких препятствий для проведения обмена нет, всё идёт так, как было согласовано ранее.
Ранее News.ru сообщал, что освобождение осуждённых в России граждан Украины может состояться 30 августа 2019 года. Такое предположение озвучил заместитель председателя меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз. По его словам, в списке лиц есть и приговорённый к 20 годам по обвинению в подготовке теракта Олег Сенцов.