Московский ультиматум: что НАТО нужно в Азии и почему Россия против

Россия и США проведут переговоры о гарантиях безопасности 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января — переговоры представителей РФ и ОБСЕ. Ещё 17 декабря Москва обнародовала проекты договора с США и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включено положение об отказе дальнейшего расширения Альянса, в том числе за счёт бывших советских республик. Несмотря на то что Москва большей частью напоминает об Украине, партнёрские отношения с НАТО существуют у большинства постсоветских республик, в частности у государств Средней Азии. Казахстан — в их числе.

Программа военного сотрудничества НАТО с бывшими советскими республиками, как и с другими странами Европы, началась в 1994 году, получив название «Партнёрство во имя мира». Первой в неё вступила Украина (8 февраля 1994 года), через месяц с небольшим — Молдавия и Грузия. Уже в мае того же года партнёрами НАТО стали Туркмения, Казахстан и Азербайджан, в июне — Киргизия, в июле — Узбекистан. Осенью 1994-го подтянулась Армения, а в январе 1995-го и Белоруссия. Из среднеазиатских государств позже других к программе присоединился Таджикистан — в 2002 году.

Ключевыми задачами НАТО стали выстраивание двусторонних отношений и приравнивание вооружённых сил стран-партнёров к своим нормам и стандартам. В числе условий фигурировал отказ от импорта российского вооружения и военной техники. Но на это в итоге никто не пошёл, только лишь Туркменистан свёл покупку российского вооружения к минимуму, в основном переориентировавшись на Китай и Турцию. В остальных вопросах государства Средней Азии и Североатлантический альянс в целом нашли общий язык.

Своё внимание к странам региона НАТО объяснила их связующим положением для ключевых мировых держав, весомой ролью в борьбе с международным терроризмом и распространением наркотиков, возможностью создавать маршруты газо- и нефтепроводов в обход России. В рамках программы «Партнёрство во имя мира» с этими странами было подписано множество документов.

Казахстан, по мнению аналитиков, пользовался особым вниманием НАТО. В 2018 году Нурсултан Назарбаев нанёс визит в Вашингтон к тогдашнему президенту Дональду Трампу, а затем СМИ сообщили, что НАТО удалось договориться с Казахстаном о переоснащении системы ПВО, размещении ПРО в казахстанской акватории Каспия, содействии в доставке грузов в Афганистан и даже строительстве военной базы в Актау (город на побережье Каспийского моря). Впрочем, в 2020 году новый казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев опроверг планы размещения в стране американской военной базы.

Одновременно Казахстан оставался членом ОДКБ. Этот факт в контексте предстоящих переговоров России и США прокомментировал казахстанский политолог Марат Шибутов. Его удивило, что «Москва не посоветовалась с Нур-Султаном, перед тем как выдвигать ультиматум НАТО». В беседе с NEWS.ru эксперт обратил внимание, что в ОДКБ существуют механизмы согласований такого рода вопросов.

NATO/facebook.com

Диалог между Россией и Казахстаном на тему НАТО отсутствует, тем более нет официальных обращений российского руководства с предложениями прекратить это сотрудничество. <...> Получается, что Москва сама не воспринимает ОДКБ как весомую организацию для обеспечения коллективной безопасности. Марат Шибутов казахстанский политолог казахстанский политолог

Политолог из Казахстана считает, что РФ выдвинула множество требований НАТО, чтобы поторговаться, — какие-то пункты в процессе переговоров всё равно будут отвергнуты Западом и от них придётся отказаться за ответные уступки. Но, как предположил Шибутов, скорее всего, НАТО и Россия вообще не будут обсуждать «третьи страны».

В Киргизии, как создаётся впечатление, к геополитическим интересам России относятся более внимательно. Например, закрытие в 2014 году авиабазы НАТО в Бишкеке многие эксперты восприняли как положительный знак. Киргизский политолог Марс Сариев в беседе с NEWS.ru напомнил, что это произошло, несмотря на потерю $300 млн в год, которые поступали в бюджет ежегодно за аренду базы «Ганси».

Это была существенная подпитка для нашей страны. Но мы понимаем, что Россия является нашим стратегическим партнёром. В Кыргызстане есть осознание, что расширять партнёрство с НАТО вопреки интересам России не следует. Москва для нас важнее, но и от совместных программ с НАТО отказываться нельзя, надо только эти отношения притормозить, не допускать более тесного сближения, — полагает эксперт.

При этом Сариев уточнил, что, хотя Москва не обращалась напрямую к странам Средней Азии с просьбой свернуть отношения с НАТО, всё же часто давала понять, что политика сближения с Североатлантическим альянсом её не устраивает. Бывший президент Алмазбек Атамбаев в 2014 году пошёл навстречу России, отказавшись от авиабазы, которая была нужна американцам для борьбы в Афганистане.

С нынешним президентом Садыром Жапаровым у Кремля меньше взаимопонимания, уточнил бишкекский политолог. Весной нынешнего года, после трёхдневной войны в Баткенской области на границе с Таджикистаном, в киргизском парламенте прозвучало требование пересмотреть участие страны в ОДКБ. В Бишкеке высказывали мнение, что Москва в приграничном конфликте поддержала Таджикистан, чтобы он не поддался на уговоры США о размещении здесь военной базы после вывода войск из Афганистана. Сейчас Пентагон помогает Таджикистану в охране афганской границы, но исключительно военной техникой, хотя, как говорят эксперты, пытался тщетно убедить Душанбе разрешить на территории страны поставить свою базу. НАТО предлагает полноценную базу и Узбекистану, который мотивирует свой отказ нейтральным статусом. Киргизия и без такого статуса тоже высказалась против.

Россия многие годы относилась к сотрудничеству НАТО с республиками бывшего СССР достаточно спокойно. Но позднее в Москве увидели, что ситуация угрожает её интересам. Украинский кризис обострил эти опасения. Нынешние предложения РФ о нерасширении НАТО многие эксперты сочли своевременными. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов одним из первых назвал эти требования ультиматумом, подчеркнув, что, если Альянс не примет требования, от Москвы последуют действия по доведению до партнёров серьёзности ситуации.

Жёсткие предложения Москвы в адрес НАТО должны отрезвить не только Киев, но и антироссийски настроенных политиков в странах Средней Азии, заявил в беседе с NEWS.ru ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

NATO/facebook.com

Москве нет надобности советоваться о нерасширении НАТО со среднеазиатскими республиками. Запад угрожает нам, а не им. Мы вправе занимать ту позицию, которую считаем нужным. Если эти республики начнут процесс по вступлению в НАТО, или начнут развёртывать их военные базы, мы, конечно, должны предпринять конкретные шаги, иначе появится угроза нашей безопасности. Но наши решительные действия отрезвят всех, не только Украину и страны Средней Азии, — полагает собеседник интернет-издания.

Ни одно из среднеазиатских государств не участвует в совместных военных учениях с НАТО, более того, самые серьёзные учения последних лет в регионе провела Россия летом и осенью 2021 года. В них были задействованы, помимо российских, вооружённые силы Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. Несмотря ни на что, обсуждать различные вопросы и сотрудничать с Западом странам Средней Азии запретить не вправе никто, отметил в беседе с NEWS.ru заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Встретиться, поговорить... Ну и что? Почему мы должны быть против таких форм сотрудничества, если сами готовы вести диалог в рамках Совета Россия — НАТО. Получается, нам можно, а им нельзя? Владимир Жарихин заместитель директора Института стран СНГ заместитель директора Института стран СНГ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчёркивал важность переговоров между Россией и НАТО по гарантиям безопасности. Судя по заявлениям министра иностранных дел Сергея Лаврова, настрой российской делегации будет таким же жёстким, как и сами предложения. Министр назвал НАТО геополитическим проектом по освоению бесхозной земли, оставшейся после развала Варшавского договора и СССР. Он полагает, что НАТО замахнулась «на порог нашего дома». Предложение о нерасширении военной организации Лавров охарактеризовал как главное в диалоге, но высказал опасение, что оно будет «замотано».

Страны Средней Азии официальную позицию в отношении нерасширения НАТО на постсоветском пространстве ясно не обозначили. Возможно, здесь считают, что в итоге всё само образуется и каким-то образом Москве и Вашингтону удастся договориться. Но уход США из Афганистана, создавший серьёзную угрозу для всего региона, авторитета Западу здесь не добавил. Защитить в случае серьёзных проблем эти государства может только Россия, которая, в отличие от США и Китая, действительно печётся о безопасности Средней Азии.