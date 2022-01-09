Московский ультиматум: что НАТО нужно в Азии и почему Россия против

Россия и США проведут переговоры о гарантиях безопасности 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января — переговоры представителей РФ и ОБСЕ. Ещё 17 декабря Москва обнародовала проекты договора с США и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включено положение об отказе дальнейшего расширения Альянса, в том числе за счёт бывших советских республик. Несмотря на то что Москва большей частью напоминает об Украине, партнёрские отношения с НАТО существуют у большинства постсоветских республик, в частности у государств Средней Азии. Казахстан — в их числе.
Программа военного сотрудничества НАТО с бывшими советскими республиками, как и с другими странами Европы, началась в 1994 году, получив название
Ключевыми задачами НАТО стали выстраивание двусторонних отношений и приравнивание вооружённых сил стран-партнёров к своим нормам и стандартам. В числе условий фигурировал
Своё внимание к странам региона НАТО объяснила их связующим положением для ключевых мировых держав, весомой ролью в борьбе с международным терроризмом и распространением наркотиков, возможностью создавать маршруты газо- и нефтепроводов в обход России. В рамках программы «Партнёрство во имя мира» с этими странами было подписано множество документов.
Казахстан, по мнению аналитиков, пользовался особым вниманием НАТО. В 2018 году Нурсултан Назарбаев нанёс визит в Вашингтон к тогдашнему президенту Дональду Трампу, а затем СМИ сообщили, что НАТО удалось договориться с Казахстаном о переоснащении системы ПВО, размещении ПРО в казахстанской акватории Каспия, содействии в доставке грузов в Афганистан и даже строительстве военной базы в Актау (город на побережье Каспийского моря). Впрочем, в 2020 году новый казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев опроверг планы размещения в стране американской военной базы.
Одновременно Казахстан оставался членом ОДКБ. Этот факт в контексте предстоящих переговоров России и США прокомментировал казахстанский политолог Марат Шибутов. Его удивило, что «Москва не посоветовалась с Нур-Султаном, перед тем как выдвигать ультиматум НАТО». В беседе с NEWS.ru эксперт обратил внимание, что в ОДКБ существуют механизмы согласований такого рода вопросов.
Диалог между Россией и Казахстаном на тему НАТО отсутствует, тем более нет официальных обращений российского руководства с предложениями прекратить это сотрудничество. <...> Получается, что Москва сама не воспринимает ОДКБ как весомую организацию для обеспечения коллективной безопасности.
Политолог из Казахстана считает, что РФ выдвинула множество требований НАТО, чтобы поторговаться, — какие-то пункты в процессе переговоров всё равно будут отвергнуты Западом и от них придётся отказаться за ответные уступки. Но, как предположил Шибутов, скорее всего, НАТО и Россия вообще не будут обсуждать «третьи страны».
В Киргизии, как создаётся впечатление, к геополитическим интересам России относятся более внимательно. Например,
Это была существенная подпитка для нашей страны. Но мы понимаем, что Россия является нашим стратегическим партнёром. В Кыргызстане есть осознание, что расширять партнёрство с НАТО вопреки интересам России не следует. Москва для нас важнее, но и от совместных программ с НАТО отказываться нельзя, надо только эти отношения притормозить, не допускать более тесного сближения, — полагает эксперт.
При этом Сариев уточнил, что, хотя Москва не обращалась напрямую к странам Средней Азии с просьбой свернуть отношения с НАТО, всё же часто давала понять, что политика сближения с Североатлантическим альянсом её не устраивает. Бывший президент Алмазбек Атамбаев в 2014 году пошёл навстречу России, отказавшись от авиабазы, которая была нужна американцам для борьбы в Афганистане.
С нынешним президентом Садыром Жапаровым у Кремля меньше взаимопонимания, уточнил бишкекский политолог. Весной нынешнего года, после трёхдневной войны в Баткенской области на границе с Таджикистаном, в киргизском парламенте
Россия многие годы относилась к сотрудничеству НАТО с республиками бывшего СССР достаточно спокойно. Но позднее в Москве увидели, что ситуация угрожает её интересам. Украинский кризис обострил эти опасения. Нынешние предложения РФ о нерасширении НАТО многие эксперты сочли своевременными. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов одним из первых
Жёсткие предложения Москвы в адрес НАТО должны отрезвить не только Киев, но и антироссийски настроенных политиков в странах Средней Азии, заявил в беседе с NEWS.ru ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.
Москве нет надобности советоваться о нерасширении НАТО со среднеазиатскими республиками. Запад угрожает нам, а не им. Мы вправе занимать ту позицию, которую считаем нужным. Если эти республики начнут процесс по вступлению в НАТО, или начнут развёртывать их военные базы, мы, конечно, должны предпринять конкретные шаги, иначе появится угроза нашей безопасности. Но наши решительные действия отрезвят всех, не только Украину и страны Средней Азии, — полагает собеседник интернет-издания.
Ни одно из среднеазиатских государств не участвует в совместных военных учениях с НАТО, более того, самые серьёзные учения последних лет в регионе
Встретиться, поговорить... Ну и что? Почему мы должны быть против таких форм сотрудничества, если сами готовы вести диалог в рамках Совета Россия — НАТО. Получается, нам можно, а им нельзя?
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчёркивал важность переговоров между Россией и НАТО по гарантиям безопасности. Судя по заявлениям министра иностранных дел Сергея Лаврова, настрой российской делегации будет таким же жёстким, как и сами предложения. Министр назвал НАТО геополитическим проектом по освоению бесхозной земли, оставшейся после развала Варшавского договора и СССР. Он полагает, что НАТО замахнулась «на порог нашего дома». Предложение о нерасширении военной организации Лавров охарактеризовал как главное в диалоге, но высказал опасение, что оно будет «замотано».
Страны Средней Азии официальную позицию в отношении нерасширения НАТО на постсоветском пространстве ясно не обозначили. Возможно, здесь считают, что в итоге всё само образуется и каким-то образом Москве и Вашингтону удастся договориться. Но уход США из Афганистана, создавший серьёзную угрозу для всего региона, авторитета Западу здесь не добавил. Защитить в случае серьёзных проблем эти государства может только Россия, которая, в отличие от США и Китая, действительно печётся о безопасности Средней Азии.