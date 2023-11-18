Морской лев вырвал горло акуле и попал на видео

Фото: Социальные сети

В Сети появилось видео нападения голубой акулы на большого морского льва. Однако, судя по кадрам, охота пошла не по плану: млекопитающее подбросило хищника над водой и вырвало ему часть челюсти.

Ролик удалось снять жительнице США в заливе Монтерей. Как правило, популяция морских львов у калифорнийского побережья питается мелкими стайными рыбами. Специалист некоммерческой организации по охране морских млекопитающих заявил, что крайне необычно наблюдать за морским львом, который ест что-то больше обычной сардины.

Ранее кит атаковал австралийского виндсерфера и утащил его на глубину океана. 55-летний Джейсон Брин рассказал, что инцидент произошел около пляжа Сиднея. Млекопитающее неожиданно вынырнуло из воды, а нога мужчины запуталась в веревке. Австралийцу удалось освободиться, когда кит погрузил его на глубину уже более 10 метров.

Агрессивная моржиха ранее напала на надувную лодку около Земли Франца-Иосифа и попала на видео. Животное атаковало судно, которое поднимали на борт корабля российские туристы. Самка моржа смогла насквозь проколоть лодку острыми бивнями. Предположительно, она приняла судно за врага и бросилась защищать детеныша, который плавал рядом.