Моралист бросил вызов скандалисту: пять отличий Десантиса от Трампа Рон Десантис официально вступил в предвыборную гонку от Республиканской партии, его часто называют «Трампом 2.0». Справедливо ли это?

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Рон Десантис, Дональд Трамп

Губернатор Флориды, амбициозный республиканец Рон Десантис подал в Федеральную избирательную комиссию США уведомление о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 2024 году. За право баллотироваться от Республиканской партии он поборется с Дональдом Трампом. Заявление господин Десантис сделает на Twitter-конференции с покидающим пост гендиректора компании Илоном Маском. Это политический укол губернатора в адрес Трампа, чьи аккаунты ранее блокировала эта соцсеть. 44-летнего Десантиса называют «Трамп 2.0». Главные отличия двух соперников-однопартийцев — в материале NEWS.ru.

Трамп обгоняет Десантиса. Но это пока

Пока рейтинги экс-президента США Дональда Трампа намного выше, чем у действующего губернатора Флориды Рона Десантиса. Согласно последним опросам, Трамп может рассчитывать на 50% голосов избирателей по стране, показатели Десантиса опустились до 20%.

При этом больше никто в партии не может похвастаться двузначными цифрами, и Десантис остается единственным, кто способен бросить вызов фавориту Трампу.

Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press Губернатор Флориды Рон Десантис

Как отмечает CNN, еще ничего не предрешено. Праймериз (внутрипартийные выборы по штатам) стартуют только в начале 2024 года и продлятся до лета. По итогам и станет ясно, кто будет представлять республиканцев в финальной схватке с кандидатом от демократов. При этом Рон Денсантис не менее энергичен, чем Трамп, который растерял популярность в руководстве партии. За время его президентства «многие республиканцы перестали быть трампистами».

Как бы то ни было, американская политика остается непредсказуемой. Телеканал напоминает, что в 2007 году сенатору от штата Иллинойс Бараку Обаме национальные опросы давали в среднем 20% по всей стране в преддверии праймериз Демократической партии. Сенатор от штата Нью-Йорк Хиллари Клинтон лидировала как потенциальный кандидат, набирая почти 40% голосов. И все же Обама в итоге обошел соперницу, назначив ее после победы на выборах госсекретарем в своей администрации.

Десантис — моралист, Трамп — скандалист

За Роном Десантисом, в отличие от Дональда Трампа, не тянется шлейф скандалов. Десантис — образцовый семьянин: в 2009 году католический священник обвенчал его с бывшей телеведущей новостей Кейси Десантис (Блэк), у них подрастают две дочки Мэдисон и Мэйми и сын Мейсон.

Дональд Трамп — тоже многодетный отец, женатый третьим браком на бывшей модели Мелании Трамп. При этом он фигурант уголовного дела об изнасиловании и других сексуальных скандалов. В глазах консервативной публики поведение Трампа могло бы считаться аморальным. К тому же Трамп никогда не был слишком религиозен. Накануне выборов 2020 года республиканец, чтобы мобилизовать избирателей, объявил, что больше не придерживается пресвитерианского направления в протестантизме и отныне выбирает «более широкую идентичность христианина».

Фото: Seth Wenig - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Дональд Трамп в суде

Его родная сестра Мэриэнн Трамп — адвокат и федеральный судья. Женщина более строгих взглядов, она возмущалась, что брат не ходит в церковь — разве что ради фотосессии. Десантис, напротив — убежденный католик, в детстве посещавший католическую школу Богоматери Лурдской.

Десантис — отличник, Трамп — харизматик

Десантис — образчик идеального политика-отличника, который прошел все ступени от «парня из народа» с дипломами Йельского университета и Гарвардской школы права, скромного учителя истории с боевыми наградами за службу в горячих точках за плечами до конгрессмена и губернатора одного из крупнейших штатов. Трамп — политический выскочка из мира большого капитала, акула недвижимости, владелец небоскребов и конкурса «Мисс Вселенная», шоумен и звезда реалити-шоу, которого занесло в Белый дом.

«В отличие от Трампа, Десантис сделал большую политическую карьеру. Для политика она у него практически идеальная. Он получил хорошее образование, поработал в школе, послужил в армии. Потом занялся политикой, избирался в конгресс. Избирался и переизбирался губернатором. Жена, дети — в общем, идеальная картинка для рекламы американского политика», — отмечал в беседе с NEWS.ru директор Фонда Франклина Делано Рузвельта по изучению истории США при МГУ Юрий Рогулёв.

При этом 76-летний Трамп, уже побывавший у руля Америки, не теряет хватки. В глазах одних он эксцентричен, и это его минус, в глазах других — харизматичен, и это плюс. В любом случае Десантис, чьим потолком до сих пор было губернаторское кресло, пусть даже в самом густонаселенном и непростом штате на границе с Мексикой, на фоне Трампа выглядит бледнее. «У Десантиса с харизмой не все в порядке. По сравнению с Трампом по крайней мере, который гораздо более харизматичен, несмотря на свой возраст», — считает Юрий Рогулёв.

Десантис — «Трамп с мозгами»

Дональд Трамп в полтора с лишним раза старше Рона Десантиса. Однако не только поэтому Десантиса в шутку прозвали «обновленной версией Трампа», или «Трампом 2.0». У губернатора Флориды есть и другое прозвище, куда более обидное для его соперника — «Трамп с мозгами». «Говорят, что за кулисами Трамп возмущается упоминаниями о более мощном интеллекте господина Десантиса», — отмечала газета Financial Times.

Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press Губернатор Флориды Рон Десантис

Рона Десантиса также называют «сторонником трампизма без Трампа». Губернатор Флориды не менее, а то и более консервативный политик — борется с ЛГБТ-пропагандой в школах, выдворяет мигрантов из своего штата чартерными рейсами, лоббирует свободное ношение огнестрельного оружия. При этом он «более упорядоченный» и менее импульсивный.

«Идеологически Десантис такой же резко правый, как и экс-президент, но более умный, способен лучше держать ситуацию под контролем, выступать как стратег. В то время как Трамп находится в ловушке своего эго, Десантис планомерно воплощает свои идеи в жизнь — с расчетом, ловкой пропагандой и жесткой рукой», — отмечает колумнист портала Spiegel online.

Не новичок: у Трампа больше опыта в международных делах

Даже если Дональд Трамп не вернется в Белый дом, он уже вошел в историю как 45-й президент США — преемник Барака Обамы и предшественник Джо Байдена. С января 2017-го по январь 2021 года он сидел за знаменитым президентским столом резолют в Овальном кабинете, руководил ядерной державой, к нему стекались сводки от ЦРУ, Пентагона и ФБР, он встречался с другими мировыми лидерами — от Владимира Путина до Си Цзиньпина.

В силу объективных причин его опыт в международных делах несопоставим с губернаторским опытом Десантиса, который пока явно «плавает» в вопросах внешней политики.

Как писал NEWS.ru, эта осторожность даже вышла Десантису боком, когда он комментировал вооруженный конфликт на Украине. В марте 2023 года губернатор Флориды заявил в эфире Fox News, что США не должны «еще глубже запутываться в территориальном споре между Украиной и Россией». Эта нейтральная формулировка обрушила на голову политика шквал критики, и ему пришлось оправдываться.

Но самое интересное — впереди.

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