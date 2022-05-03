Молдавия заявила о готовности к прекращению поставок российского газа

Фото Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Вице-премьер правительства Молдавии Андрей Спыну заявил о готовности страны к прекращению поставок российского газа, если такое решение примет «Газпром». В эфире телеканала TV8 министр инфраструктуры сообщил, что у республики есть на этот случай резерв топлива.

Молдавия готова и имеет достаточно резервов, чтобы выстоять, если «Газпром» решит прервать поставки. У нас в резерве есть около 24 миллионов кубометров газа, которых хватило бы на месяц летнего потребления, — сказал Спыну.

В октябре прошлого года Кишинёв договорился с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа, но при условии проведения аудита задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году. Однако, тендер на проведение аудита не состоялся, в том числе и из-за событий на Украине, так как многие компании приезжать в страну отказались.

Этот факт мог стать причиной прекращения поставок газа в республику с 1 мая, но «Газпром» заявил, что будет поставлять республике необходимые объёмы топлива. Однако, вице-премьер заявил, что власти республики так и не получили официального ответа от «Газпрома» относительно дальнейших планов. Что касается риска прекращения поставок газа из России, то на это у «Газпрома», по словам Спыну, есть полное право.

Согласно протоколу, мы должны были провести аудит до мая, но началась война на Украине, компании просто отказывались участвовать в тендере. Мы могли обсудить вопрос продления срока проведения аудита на заседании Молдавско-российской межправительственной комиссии, но она не состоялась по тем же причинам, — пояснил молдавский чиновник.

Ранее председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чабан сообщил, что поставки газа в Молдавию продолжают идти в штатном режиме, несмотря на просрочку республикой обязательства по согласованию долга перед «Газпромом». Ранее в правительстве республики предположили, что поставки скоро прекратятся из-за неготовности Молдавии вернуть долг.