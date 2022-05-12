МО: ВС России сбили украинский беспилотник и перехватили 3 ракеты «Точка-У»

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Вооружённые силы России сбили украинский беспилотник над островом Змеиный, сообщили в Минобороны РФ. В Telegram-канале военного ведомства добавили, что российским военным удалось перехватить три баллистические ракеты комплекса «Точка-У». Всего с начала военной спецоперации на Украине ВС РФ уничтожили 827 вражеских БПЛА.

Средствами ПВО в течение дня уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Глубокое, Липцы Харьковской области, Александровка, Донецк, а также 10 реактивных снарядов РСЗО «Смерч» в районе Полевое ДНР, — сказано в отчёте министерства.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская авиация ночью 11 мая поразила 93 объекта ВСУ. В их числе два пункта управления, 69 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов Украины. Кроме того, средствами ПВО были сбиты девять БПЛА.

До этого МО России опубликовало видеозапись работы экипажей армейской авиации Воздушно-космических сил РФ в ходе спецоперации на Украине. На кадрах съёмки видно, как пилоты ударного вертолёта Ка-52 наносят внезапный воздушный удар по бронетехнике и складам с боеприпасами подразделений ВСУ. Отмечается, что все цели были уничтожены.