МО России сообщило о ликвидации 14 самолётов, пытавшихся захватить Змеиный

Зенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК) «Тунгуска-М1» / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооружённые силы Украины потеряли 14 самолётов и вертолётов при попытке захватить остров Змеиный, сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе вечернего брифинга. По летательным аппаратам были нанесены удары системами противовоздушной обороны. Помимо этого, днём в районе был уничтожен беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2», в то время как за последние трое суток ВС РФ уничтожили в общей сложности 30 БПЛА над Змеиным. Также в море были уничтожены три украинских бронированных десантно-штурмовых катера «Кентавр» и их экипаж.

Таким образом, данная авантюра закончилась для Украины катастрофой. Бездумная пиар-акция киевского режима по захвату острова Змеиный в канун Дня Победы привела к бессмысленной гибели более пяти десятков украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ, — говорится в сообщении.

Кроме того, за день российская авиация поразила 74 объекта, включая 2 пункта управления, 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также 2 склада ракетно-артиллерийского вооружения.

Артиллерией же были нанесены удары по 223 районам сосредоточения живой силы и военной техники, в результате которых были ликвидированы более 100 националистов и выведены из строя 19 единиц военной техники.

В Днепропетровской области система ПВО сбила украинский Су-25, в то время как под Херсоном был сбит вертолёт Ми-8 ВСУ.

По подсчётам оборонного ведомства, всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 164 самолёта, 125 вертолётов, 798 беспилотников, 302 зенитных ракетных комплекса, 2983 танка и других боевых бронированных машин, 351 установка РСЗО, 1440 орудий полевой артиллерии и миномёта, а также 2796 единиц автомобильной техники.

Ранее ВС России сбили украинский Су-25 под Харьковом. Отмечалось, что он был сбит в районе населённого пункта Новая Дмитровка. В Минобороны РФ также сообщили, что в ночь с 8 на 9 мая были сбиты три украинских самолёта: два МиГ-29 и один Су-25.