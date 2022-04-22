18+

Рубрики

Медиа

Архив

В России каждые четыре минуты происходит новое ДТП

Портативный 3D-сканер облегчит жизнь не только инспекторам полиции, но и водителям

Мир

МО РФ: СБУ готовит аналогичную Буче провокацию в Лисичанске

21:16, 23 апреля 2022
МО РФ: СБУ готовит аналогичную Буче провокацию в Лисичанске Пресса в городе Буче. Украина Фото: Maca Vojtech Darvik/CTK/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Минобороны России сообщило, что СБУ и спецслужбы Великобритании готовят очередной фейк в луганском Лисичанске. Туда уже прибывают представители украинских и западных СМИ, которые вели постановочную съёмку в Буче, сообщил в ходе брифинга начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

В Лисичанске Луганской Народной Республики сотрудники СБУ совместно со спецслужбами Великобритании готовят очередной фейк. С этой целью в город заблаговременно прибыли представители украинских и западных СМИ, ранее осуществлявшие постановочные фотовидеосъёмки в Буче, — заявил Мизинцев.

В связи с этим Москва заранее предупреждает так называемый цивилизованный Запад, что эти фейки о якобы «бесчинствах русских» в ближайшее время киевские власти намереваются распространить через западные СМИ.

Ранее председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что Церкви поступают сообщения о готовящихся в пасхальную ночь провокациях со стороны Украины. В РПЦ молятся, чтобы «Господь не допустил совершиться подобной трагедии».

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео