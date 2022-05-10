МО Белоруссии: США усиливают военное присутствие у границ республики

Вооружённые силы США / Фото The U.S. Army/flickr.com

США вместе со стратегическими партнёрами усиливают военное присутствие на границе Белоруссии, заявил замминистра обороны страны Виктор Гулевич. По его словам, действия украинских формирований требуют реакции со стороны республики. В связи с этим в ходе второго этапа внезапной проверки войск Белоруссии на западное и северо-западное направления выехали батальонно-тактические группы, добавил Гулевич. Заявление начальника Генштаба Вооружённых сил опубликовано в Telegram-канале БелТА.

США и их союзники продолжают наращивать военное присутствие у государственных границ Белоруссии. Созданная группировка за последние шесть месяцев выросла более чем в два раза как в количественном, так и в качественном отношении, — заявил Гулевич.

Ранее глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о старте второго этапа внезапной проверки войск страны. По его словам, данные мероприятия стали «адекватной реакцией» на боевые учения НАТО, которые начались в странах военно-политического блока с 1 мая. Хренин подчеркнул, что руководство республики учитывает все угрозы, которые могут исходить от членов Североатлантического альянса.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался по поводу возможного нападения на страну со стороны Польши. Он пригрозил «обломать рога» Варшаве в случае такой попытки.