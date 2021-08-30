Многие пострадавшие от землетрясения на Гаити лишились конечностей

Травмы, которые получили сотни гаитян при толчках 13 и 14 августа, привели к ампутации конечностей, чтобы спасти жизнь пострадавшим. Об этом сообщает SNBC.

Самые распространённые увечья при землетрясениях — это открытые переломы, рваные раны, которые очень опасны с точки зрения нагноений. Учитывая сильное повреждение инфраструктуры и хаос в социальных службах, многие раненые своевременно первую помощь не получили. Высокая влажность и высокая температура в Порт-о-Пренсе усугубили ситуацию. Начавшийся процесс некроза тканей у многих пострадавших вынудил медиков пойти на крайние меры, чтобы спасти жизни тем, кому повезло пережить стихийное бедствие.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой больше семи баллов по шкале Рихтера, случившееся на Гаити 14 августа, унесло жизни 1300 человек, более пяти тысяч жителей столицы страны получили различные травмы. Самые сильные разрушения зафиксированы в Порт-о-Пренсе, многие жилые постройки разрушены полностью.