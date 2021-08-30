Многие пострадавшие от землетрясения на Гаити лишились конечностей

Травмы, которые получили сотни гаитян при толчках 13 и 14 августа, привели к ампутации конечностей, чтобы спасти жизнь пострадавшим. Об этом сообщает SNBC.
Самые распространённые увечья при землетрясениях — это открытые переломы, рваные раны, которые очень опасны с точки зрения нагноений. Учитывая
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой больше семи баллов по шкале Рихтера, случившееся на Гаити 14 августа, унесло жизни 1300 человек, более пяти тысяч жителей столицы страны получили различные травмы. Самые сильные разрушения зафиксированы в Порт-о-Пренсе, многие жилые постройки разрушены полностью.