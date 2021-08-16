Сильно тряхнуло: последствия землетрясения в Гаити

Землетрясение магнитудой 7,2 с эпицентром примерно в 125 километрах к западу от гаитянской столицы Порт-о-Пренс произошло днём 14 августа. Затем последовала серия новых ударов магнитудой до 5,2.
По последним данным, число жертв землетрясения составило почти 1300 человек, пострадавшими от удара стихии стали более 5,7 тысячи жителей. О том, что происходит в Гаити, — в галерее NEWS.ru.
Люди собираются у разрушенного здания после землетрясения в Ле-Ке, Гаити
Katherine Hernandez/Global Look Press
Спасатели убирают мусор с помощью экскаватора после землетрясения в Лес-Аглаис
Jiang Gong/Global Look Press
Медик, работающий в районе, пострадавшем от землетрясения в Ле-Ке
Katherine Hernandez/Global Look Press
В воскресенье утром в Гаити произошло сильное землетрясение
Katherine Hernandez/Global Look Press
Последствия землетрясения в городе Ле-Ке на юго-западе Гаити
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Очередное смертоносное землетрясение силой 7,2 балла на Гаити
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Трагедия на Гаити
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По меньшей мере 304 человека погибли и более 1800 получили ранения в результате разрушительного землетрясения
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Работа спасателей после землетрясения
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Число погибших от землетрясения растет , спасатели ищут выживших
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Очередное смертоносное землетрясение силой 7,2 балла на Гаити
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