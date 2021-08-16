16+

Рубрики

Медиа

Архив

Сильно тряхнуло: последствия землетрясения в Гаити
Мир

Сильно тряхнуло: последствия землетрясения в Гаити

12:33, 16 августа 2021
Фото: Katherine Hernandez/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Землетрясение магнитудой 7,2 с эпицентром примерно в 125 километрах к западу от гаитянской столицы Порт-о-Пренс произошло днём 14 августа. Затем последовала серия новых ударов магнитудой до 5,2.

По последним данным, число жертв землетрясения составило почти 1300 человек, пострадавшими от удара стихии стали более 5,7 тысячи жителей. О том, что происходит в Гаити, — в галерее NEWS.ru.

Люди собираются у разрушенного здания после землетрясения в Ле-Ке, Гаити

Katherine Hernandez/Global Look Press

Спасатели убирают мусор с помощью экскаватора после землетрясения в Лес-Аглаис

Jiang Gong/Global Look Press

Медик, работающий в районе, пострадавшем от землетрясения в Ле-Ке

Katherine Hernandez/Global Look Press

В воскресенье утром в Гаити произошло сильное землетрясение

Katherine Hernandez/Global Look Press

Последствия землетрясения в городе Ле-Ке на юго-западе Гаити

twitter.com/miaamormottley

Очередное смертоносное землетрясение силой 7,2 балла на Гаити

twitter.com

Трагедия на Гаити

twitter.com

По меньшей мере 304 человека погибли и более 1800 получили ранения в результате разрушительного землетрясения

twitter.com

Работа спасателей после землетрясения

twitter.com

Число погибших от землетрясения растет , спасатели ищут выживших

Социальные сети

Очередное смертоносное землетрясение силой 7,2 балла на Гаити

twitter.com

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео