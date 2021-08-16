Сильно тряхнуло: последствия землетрясения в Гаити

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Землетрясение магнитудой 7,2 с эпицентром примерно в 125 километрах к западу от гаитянской столицы Порт-о-Пренс произошло днём 14 августа. Затем последовала серия новых ударов магнитудой до 5,2.

По последним данным, число жертв землетрясения составило почти 1300 человек, пострадавшими от удара стихии стали более 5,7 тысячи жителей. О том, что происходит в Гаити, — в галерее NEWS.ru.