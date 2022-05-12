Мизулина хочет привлечь Лебедева к ответственности за реабилитацию нацизма Лига безопасного интернета хочет привлечь к уголовной отвтественности Лебедева за реабилитацию нацизма

Екатерина Мизулина / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале заявила, что организация будет добиваться привлечения к уголовной ответственности блогера и дизайнера Артемия Лебедева. По её словам, он сознательно искажает исторические факты о Второй мировой войне, что является реабилитацией нацизма.

Лига безопасного интернета будет добиваться привлечения его (Лебедева. — NEWS.ru) к ответственности за публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и реабилитацию нацизма, — написала Мизулина.

Мизулину возмутили слова Лебедева, что «Вторая мировая война началась в 1939 году с того, что Германия и СССР напали на Польшу. Потом СССР напал на Финляндию». По мнению директора Лиги, автор сравнивает действия СССР и нацистской Германии и сознательно искажает исторические факты.

Мизулина добавила, что ранее Лебедев уже был замечен в распространении фейков о православии.

Ранее Екатерина Мизулина обратилась в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить сервис «Википедия». По её мнению, онлайн-энциклопедия распространяет «циничные фейки о спецоперации на Украине».