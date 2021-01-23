Митинг за снятие коронавирусных мер начался в Тбилиси

https://static.news.ru/photo/4fbeca52-5e43-11eb-bdb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: 1tv.ge

В столице Грузии у Дома правительства страны начался митинг за снятие ограничений, введённых из-за коронавируса. Об этом сообщает сайт телеканала 1tv.ge.

По его данным, в акции протеста участвуют представители оппозиции, бизнес-сообщества, а также гражданские активисты. По словам лидера партии «Гирчи — больше свободы» Зураба Джапаридзе, цель акции — добиться снятия всех ограничений, введённых властями «якобы под предлогом борьбы с пандемией». Он заявил, что если не снять ограничения, Грузия «погрузится ещё в более глубокое болото бедности и выбраться оттуда будет ещё труднее», так как любые подобные меры означают «ещё большее обнищание» страны, передаёт ТАСС.

То, что мы делаем, — это безумие. Мы приносим людей в жертву голоду, и конец этому необходимо положить как можно скорее, — сказал Джапаридзе.

К гражданским активистам и предпринимателям на акции протеста, кроме «Гирчи — больше свободы», примкнули партии «Лело для Грузии», «Европейская Грузия — движение за свободу» и «Стратегия Агмашенебели». В первую очередь они требуют, чтобы правительство разрешило работу общественного транспорта, остановленного из-за пандемии коронавируса, после чего сняло все остальные ограничения.

Следующая акция протеста запланирована на 25 января. Она также пройдёт у Дома правительства страны.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на несанкционированных акциях протеста, прошедших 23 января в российских городах, в подавляющем большинстве случаев правоохранительные органы не препятствовали работе СМИ. Тем не менее около 40 журналистов были всё-таки задержаны, но их всех почти сразу отпустили после проверки документов, сообщил председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв.