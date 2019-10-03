https://static.news.ru/photo/f0f758d4-e5f5-11e9-8117-fa163e074e61_660.jpg Оксана Воеводина Фото: Rihana Oksana Petra/instagram.com

Победительница конкурса красоты «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина, несмотря всего на год брака, выдвигает бывшему супругу и королю Малайзии Мухаммаду V слишком суровые требования.

Оксана Воеводина потребовала от бывшего мужа купить ей дом в Лондоне за 640 млн рублей, квартиру в Москве за 96 млн рублей и ежемесячно выплачивать 1,9 млн на воспитание сына Леона, передаёт Life.

Бывший король баловал Оксану дорогими подарками: обручальным кольцом за 16,3 млн рублей и новеньким Porsche Cayenne за 9,4 млн. Но тут и он опешил и спросил через соцсети: не перепутала ли бывшая жена его с Биллом Гейтсом?

Как писал News.ru, адвокат экс-короля Малайзии Ко Тиен Хуа назвал причину расставания 49-летнего Мухаммада V со своей 26-летней женой Оксаной Воеводиной через восемь месяцев после свадьбы. По словам адвоката, Мухаммад V подозревает, что родившийся в мае этого года первенец Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра не является его сыном. Документы на развод были поданы ещё 22 июня, а официально их брак расторгли 1 июля.