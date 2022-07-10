Mirrior: протестующие нашли "миллионы рупий" в резиденции главы Шри-Ланки

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Протестующие, захватившие резиденцию президента Шри-Ланки Готабая Раджапакса, обнаружили в здании 17,8 млн ланкийских рупий (13,8 млн рублей), передает местное издание Daily Mirror. Видео, на котором акционеры считают деньги, было опубликовано в Сети.

В сообщении издания отмечается, что найденную сумму протестующие передали подразделениям безопасности.

9 июля на Шри-Ланке вспыхнули акции протеста. Жители, недовольные экономическим кризисом, ворвались в резиденцию президента, скандируя лозунги. После захвата здания глава страны был вынужден бежать.

В связи со вспыхнувшими акциями протеста лидеры партий Шри-Ланки провели экстренное заседание, на котором призвали Раджапаксу сложить полномочия. Известно, что он покинет пост 13 июля.

Позднее стало известно об уходе в отставку премьер-министра Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе. Он покинет пост после формирования нового правительства, состоящего из различных партий страны.