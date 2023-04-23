МИД Азербайджана: КПП на Лачинской дороге обеспечит безопасность движения МИД Азербайджана: механизм пограничного контроля на Лачинской дороге будет реализован во взаимодействии с миротворцами РФ

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Российские миротворцы на блокпосту на Лачинской дороге

Создание механизма пограничного контроля на Лачинской дороге обеспечит прозрачность, законность и безопасность передвижения транспортных средств и граждан, говорится в заявлении, распространенном МИД Азербайджана. В ведомстве подчеркнули, что контроль будет осуществляться во взаимодействии с российским миротворцами. В министерстве выразили готовность сотрудничать с Арменией для обеспечения транспарентного контрольно-пропускного режима на границе.

Согласно обязательствам по трехстороннему заявлению, в рамках данной дополнительной меры, являющейся гарантией безопасности со стороны Азербайджанской Республики для передвижения граждан, транспортных средств и грузов по Лачинской дороге, будут созданы необходимые условия для транспарентного и упорядоченного проезда армянских жителей, проживающих в Карабахском районе Азербайджана, из этого пункта в Армению и Азербайджан в обоих направлениях. Указанный механизм контроля будет осуществляться во взаимодействии с российским миротворческим контингентом, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что пункт пропуска установлен на Лачинской дороге для предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана.

В течение последних двух с половиной лет азербайджанская сторона постоянно обращала внимание на широкомасштабное и неправомерное использование Арменией Лачинской дороги. По маршруту проводилась ротация личного состава армянских военных, перевозились оружие и боеприпасы, а также незаконно вывозились природные ресурсы и предметы культурных ценностей.

В ведомстве пояснили, что 22 апреля камеры видеонаблюдения Минобороны Азербайджана зафиксировали въезд на территорию республики военной автоколонны и грузовых автомобилей Армении с двумя жилыми контейнерами военного назначения. В МИД подчеркнули, что такие действия противоречат трехстороннему заявлению и нормам международного права.

После этого начались работы по установлению контейнеров для проживания военнослужащих и созданию военной инфраструктуры на ближайшем со стороны Армении к территории Азербайджана участке в начале дороги Лачин — Ханкенди, говорится в заявлении.

МИД Азербайджана также сообщил, что с августа 2022 года на территории Лачинского и Кельбаджарского районов было найдено более 2700 противопехотных мин армянского производства. Эти мины, согласно заявлению ведомства, были доставлены на территорию Азербайджана именно по Лачинской дороге.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили, что азербайджанский военный грузовик подорвался на мине, намеренно закопанной армянскими силами в направлении движения транспорта в зоне дислоцирования российских миротворцев. Ранения получили водитель и старший машины, а транспортное средство вышло из строя и пришло в негодность.