Минюст: суд Англии отказал в возобновлении исполнения решения суда по ЮКОСу

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Высокий суд Англии отказал бывшим акционерам ЮКОСа по вопросу возобновления исполнения международного арбитража от 2014 года. Об этом сообщил министр юстиции России Константин Чуйченко.

Только что, буквально полчаса [назад] мы получили информацию о том, что Высокий суд Англии огласил решение, в котором отказал бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС в возобновлении в Великобритании производства по исполнению решения международного арбитража, принятого в 2014 году, — сообщил министр во время расширенной коллегии ведомства.

Позиция Минюста по этому вопросу заключалась в том, что приведение в исполнение решения Арбитражного суда невозможно до того, как Верховный суд Нидерландов принял решение по российской кассационной жалобе. Чуйченко отметил, что Высокий суд Англии считает, что российская жалоба имеет высокий шансы на успех. Она является частью добросовестных и легитимных действий Москвы по защите собственных интересов, сообщает ТАСС.

В 2005 году компании — акционеры ЮКОСа обратились в Гаагский суд с иском к России на $114 млрд. Утверждается, что РФ нарушила их права в качестве иностранных инвесторов. В 2014 году этот иск был частично удовлетворён — акционерам должны были выплатить $50 млрд. Москва обжаловала этот вердикт, жалоба была удовлетворена в 2016 году. В феврале 2020 года Апелляционный суд вновь поддержал истцов — сумма компенсации увеличилась до $57 млрд. В марте этого же года РФ подала кассационную жалобу в Верховный суд в Нидерландах. В декабре 2020 года ходатайство Москвы было отклонено. В Минюсте назвали этот вердикт необоснованным. Об этом писал NEWS.ru.