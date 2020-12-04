Минюст РФ оценил решение суда Нидерландов по делу ЮКОСа

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РФ считает необоснованным вердикт Верховного суда Нидерландов отклонить ходатайство Москвы, поданное в рамках дела ЮКОСа, заявили в Минюсте РФ. Ведомство добавило, что практика Верховного суда европейской страны никогда не содержала решений о приостановлении исполнения по подобным спорам.

Российская Федерация расценивает решение Верховного суда Нидерландов как необоснованное и продолжит отстаивать свои законные интересы в Нидерландах и других юрисдикциях <...>. По мнению Минюста России, Верховный суд Нидерландов неправомерно применил чрезмерно строгий стандарт при оценке шансов на удовлетворение поданной в мае этого года кассационной жалобы Российской Федерации, — говорится на официальном сайте Минюста.

Судебные прения продолжаются с 2005 года. Компании — акционеры ЮКОСа обратились в гаагский суд с иском к России на $114 млрд. Истцы утверждали, что РФ нарушила их права как иностранных инвесторов. Лишь в 2014 году этот иск был частично удовлетворён — акционерам было присуждено $50 млрд.

Россия обжаловала вердикт, жалоба была удовлетворена в 2016 году. Однако в феврале 2020 года Апелляционный суд опять поддержал истцов и увеличил сумму компенсации до $57 млрд — основная сумма в размере $50 млрд и $7 млрд пени. РФ подала кассационную жалобу в Верховный суд в Нидерландах, она была принята к рассмотрению в июне.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение гаагского суда «политически ангажированным актом».

Пока идёт разбирательство в Гааге, рассмотрение иска акционеров ЮКОСа к России в суде Вашингтона отложено до 18 ноября 2022 года. Судебный процесс в Штатах переносится уже не в первый раз. Четыре года назад он был приостановлен по аналогичной причине, тогда этого требовали акционеры ЮКОСа. Теперь же суд пошёл навстречу России и отложил слушания по её ходатайству.

4 декабря стало известно, что Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство России. Таким образом, экс-акционеры ЮКОСа могут продолжать добиваться выполнения арбитражных решений в ожидании окончательного решения по делу. Слушания по существу должны состояться в начале 2021 года, писал NEWS.ru.