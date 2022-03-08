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Минторг США пригрозил Китаю санкциями из-за России

Глава Минторга США Раймондо предупредила Китай о санкциях из-за поддержки России
04:29, 09 марта 2022
Минторг США пригрозил Китаю санкциями из-за России Фото: Sascha Steinach/dpa-Zentralbild/Global Look Press
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Министр торговли США Джина Раймондо выпустила строгое предупреждение в адрес Китая о грозящих компаниям страны санкциях. Это произойдёт, если организации не будут соблюдать антироссийские ограничения, пишет New York Times.

Речь идёт о поставках оборудования и программного обеспечения, которые нужны самим китайцам.

Министр торговли Джина Раймондо выпустила строгое предупреждение в адрес китайских компаний, которые могут пренебречь объявленными ограничениями США на экспорт в Россию, заявив, что США отрежут их от американского оборудования и программного обеспечения, которое им необходимо для производства своей продукции, — пишет газета.

Издание добавляет, что Вашингтон в силах фактически закрыть китайские компании, если они не будут соблюдать санкции, которые запрещают поставку в Россию микрочипов и других технологий.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Запад пытается убедить власти КНР отказаться от нейтралитета в ситуации на Украине. Такая позиция не является вариантом для Пекина, поскольку он может сыграть лидирующую роль в урегулировании, сказала Нуланд.

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