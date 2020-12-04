В Минске обвинили соседние страны в переманивании рабочей силы

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Литва, Польша и Украина хотят извлечь выгоду из политической нестабильности в Белоруссии. Об этом постпред республики в ООН Юрий Амбразевич заявил на заседании совета Всемирной организации по правам человека.

Он пояснил, что указанные страны, прикрываясь заботой о простых гражданах Белоруссии, заманивают их к себе на работу: Литва и Украина — программистов, Польша — медиков.

Хотят решать свои проблемы за счёт соседей: вот вам и забота о демократии, и гуманитарные визы, — цитирует дипломата ТАСС.

Амбразевич также отметил, что Польша нарушает межгосударственные договоры, поддерживая деятельность отдельных граждан Белоруссии со своей территории, которые публикуют в Telegram материалы, направленные на свержение конституционной власти, содержат инструкции проведения противозаконных акций и подстрекают к уголовным преступлениям.

Дипломат добавил, что в связи с происходящими в Белоруссии событиями она находится под давлением и санкциями ЕС. Ограничения были введены вне решения Совбеза ООН, что является нарушением международного права.

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Многие граждане страны, однако, убеждены, что результаты выборов были сфальсифицированы, а на деле выиграла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В стране до сих пор продолжаются акции протеста, участники которых требуют ухода Лукашенко в отставку и проведения новых выборов.

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко обвинил Польшу и Прибалтику в «оголтелом» вмешательстве в дела его страны. Они прямо предлагают поменять законы, власть, социальные ориентиры, угрожая в противном случаев задавить санкциями и разрушить экономику.