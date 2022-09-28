Минобороны: ВКС РФ поразили цеха бронетанкового завода ВСУ под Харьковом Минобороны: ВКС России нанесли удар по цехам завода под Харьковом, где находились 90 танков

Фото: Министерство обороны РФ

Ка-52

Воздушно-космические силы России нанесли удар высокоточным оружием по производственным цехам бронетанкового завода под Харьковом, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, на заводе находились более 90 танков и другие боевые бронированные машины ВСУ.

Высокоточным ударом ВКС России в районе города Харьков поражены производственные цеха бронетанкового завода, в которых находилось более 90 танков и других боевых бронированных машин для ВСУ, — заявил Конашенков.

Он добавил, что в результате массированного огневого удара по пунктам временной дислокации 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Кондрашовка и Петровка Харьковской области ликвидировано более 150 военнослужащих и 12 единиц бронетехники.

Ранее Конашенков сообщил, что российская авиация за сутки уничтожила до 100 иностранных наемников под Святогорском в ДНР. Кроме того, высокоточным ударом по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ в районе города Очакова Николаевской области уничтожены до 50 боевиков, 10 единиц военной техники и более двух тысяч артиллерийских снарядов, добавил он.