Начальник Национального центра управления обороной РФ (НЦУО РФ) генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что боевики украинских националистических формирований заминировали шлюзы сброса воды Александровской гидроэлектростанции в Николаевской области, планируется подрыв. По его словам, при реализации этого плана могут быть затоплены более десяти населённых пунктов и местность, прилегающая к городу Вознесенску, сообщает РИА Новости.

Боевики националистических формирований заминировали шлюзы сброса воды Александровской ГЭС, которые неонацисты планируют взорвать, — рассказал Мизинцев.

Он добавил, что это действия в очередной раз показывают бесчеловечное отношение и безразличие киевских властей к судьбам собственных граждан.

Представитель Министерства обороны России ранее заявил, что власти на Украине пытаются переложить вину за создание минной опасности в Чёрном море на Россию. Он отметил, что Киев выдаёт устаревшие якорные мины украинских военно-морских сил, обнаруженные в проливе Босфор и у побережья Румынии, за российские.

Пресс-служба американских военно-воздушных сил при этом сообщила, что США отменили ранее перенесённое испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Представитель ВВС США Энн Стефанек отметила, что запуск был отменён, чтобы продемонстрировать отсутствие планов по повышению уровня готовности ядерных сил и избежать напряжённости с Россией в ядерной сфере.