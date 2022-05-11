Минобороны России сообщило о новой провокации ВСУ по «бучинскому сценарию»

Фото Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Министерство обороны России сообщило о новой провокации ВСУ, которую подготовили и провели по «бучинскому сценарию». На официальном Telegram-канале ведомства отмечается, что в Харьковской области на участке дороги между населёнными пунктами Старый и Новый Салтов военнослужащие Украины расстреляли шесть гражданских автомобилей с установленными на них белыми флагами. После факта расстрела военные провели фото- и видеосъёмки, чтобы передать украинским и западным журналистам.

По имеющейся достоверной информации, в Харьковской области киевским режимом проведена очередная кровавая акция по «бучинскому» сценарию, — сказано в сообщении Минобороны.

Ведомство также сообщило об артиллерийском ударе ВСУ по российским военным в Белой Кринице Херсонской области с целью вызвать ответный огонь по жилым домам с мирными жителями.

Минобороны России ранее опубликовало кадры боевой работы расчётов зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В, а также переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» в ходе специальной операции на Украине. Отмечается, что ЗРС призваны обеспечивать защиту подразделений Вооружённых сил России (ВС РФ) от средств воздушного нападения во время спецоперации. Военные с помощью С-300В в основном сбивают украинские беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2.