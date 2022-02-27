Минобороны РФ: украинские военные массово складывают оружие

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Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о факте массового отказа украинских военнослужащих от участия в дальнейших боевых действиях. По его словам, в Харьковской области добровольно сложил оружие зенитный ракетный полк.

В ходе проведения специальной военной операции продолжается процесс массового отказа украинских военнослужащих от продолжения боевых действий, — сказал Конашенков.

Как пояснил официальный представитель военного ведомства, 26 февраля 302-й зенитный ракетный полк ВСУ, расположенный в Харьковской области и имеющий в своём оснащении комплексы ПВО «Бук М-1», добровольно сложил оружие и сдался.

Задержан 471 украинский военнослужащий. Всем украинским военнослужащим оказывается уважительное отношение и помощь, — отметил он.

Конашенков уточнил, что после оформления документов военнослужащие будут отправлены к своим семьям.

Ранее глава луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сообщил, что украинские военные потеряли контроль над Станицей Луганской, Крымским и Марковкой в Луганской области. На тот момент, по его словам, Северодонецк готовился к обороне.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции» на Украине с целью её «демилитаризации и денацификации».