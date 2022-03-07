Минобороны РФ: США вложили более $200 млн в биолаборатории на Украине

Объёмы финансирования США биологических лабораторий, размещённых на Украине, превысили $200 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы, опубликованные Министерством обороны России. В них также представлена информация об инфраструктуре лабораторий.

Объёмы финансирования — более $200 млн, — говорится в материалах.

О разработке компонентов для создания биологического оружия в лабораториях Украины при спонсорстве США ранее заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Позже МО РФ опубликовало указы Минздрава Украины об уничтожении патогенов в лабораториях Харькова и Полтавы.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что всё необходимое для реализации военно-биологической программы США вывезено с Украины. По его словам, Минздрав Украины поставил задачу полностью уничтожить биоагенты, находящиеся в лабораториях.

Пентагон осознавал, что проведение такого рода секретных экспериментов вблизи российской границы будет раскрыто, поэтому 24 февраля улики подверглись экстренному уничтожению, считают в Министерстве обороны.

По данным Минобороны РФ, на территории Украины в рамках совместных программ с Пентагоном действовало 30 биолабораторий, которые работали с возбудителями опасных инфекций, таких как чума, сибирская язва, бруцеллёз, дифтерия, сальмонеллёз и дизентерия.