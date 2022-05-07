Минобороны РФ подтвердило завершение эвакуации гражданских с «Азовстали»

Эвакуация мирных жителей с территории завода «Азовсталь» / Фото Alexei Alexandrov/AP/TASS

Министерство обороны России в своём Telegram-канале подтвердило завершение эвакуации гражданских лиц с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Отмечается, что в период с 5 по 7 мая удалось вывести 51 человека, включая 11 детей.

В субботу благодаря беспрецедентным мерам РФ и при участии ООН и МККК завершена гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан с «Азовстали». За период проведения гумоперации с 5 мая удалось спасти 51 человека, включая 11 детей. Спасенные с «Азовстали» мирные жители в сопровождении ООН и МККК уехали в выбранные места временного размещения, — указано в сообщении.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР отчитался об идентичных цифрах по эвакуации. Гумкоридоры в городе были открыты 5, 6 и 7 мая.

Боевые действия в Мариуполе идут практически с самого начала российской военной операции на Украине. Глава Минобороны России Сергей Шойгу 21 апреля доложил президенту Владимиру Путину о взятии города, за исключением промышленной зоны.

После этого российский лидер распорядился отменить штурм «Азовстали», назвав его нецелесообразным. Путин заявил, что принял это решение для «сохранения жизней и здоровья наших солдат и офицеров», но распорядился блокировать промзону.