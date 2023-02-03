Минобороны Канады не заметило шар-разведчик Минобороны Канады не заметило разведывательный воздушный шар над территорией страны

Министерство обороны Канады не заметило перемещения разведывательного воздушного шара, который пролетел со стороны Алеутских островов через территорию страны и достиг штата Монтана в США. Канадские военные сообщили, что приняли меры по обеспечению безопасности воздушного пространства страны. Помимо того, Минобороны ведет мониторинг на случай появления еще одного шара-разведчика, передают РИА Новости.

Канада принимает меры по обеспечению безопасности своего воздушного пространства, включая мониторинг возможного второго инцидента, — говорится в заявлении военного ведомства.

Канадские разведывательные службы поддерживают контакты с Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), которое отслеживает перемещения воздушного шара в небе над США. Американские военные считают, что шар-разведчик принадлежит Китаю, но сбивать его пока не решились из-за риска для гражданских. В Пентагоне заявили, что в воздухе он опасности не представляет.

Ранее в американских СМИ сообщили, что американские военные последние несколько дней отслеживают китайский разведывательный воздушный шар над северной частью США. Отмечается, что зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана.