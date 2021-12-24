Минкульт Украины возмутился образом украинки в сериале Netflix

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко обвинил создателей нового сезона сериала Netflix «Эмили в Париже» в создании «карикатурного» и «оскорбительного» образа украинки. На своём официальном Telegram-канале он заявил о намерении направить компании письмо по этому поводу.

В «Эмили в Париже» имеем карикатурный образ украинки, который является неприемлемым. А с другой стороны — ещё и оскорбительным. Такими будут видеть украинцев за границей? Которые воруют, хотят получать всё бесплатно, бояться депортации? Так не должно быть. Направлю текст нашей позиции Нетфликсу, — написал Ткаченко.

Министр высоко оценил сериал, назвав его довольно «неплохим» и «развлекательным». Однако, по его мнению, авторы пошли на поводу у имеющихся стереотипов, несмотря на то что хорошо знакомы с Украиной.

Ранее на Netflix из-за демонстрации сервисом сериалов ЛГБТ-тематики под маркировкой «16+» пожаловалась общественный уполномоченный по правам семьи Ольга Баранец. Она считает, что сервис содержит «красочную коллекцию фильмов и сериалов» о жизни представителей ЛГБТ-сообщества. Баранец усмотрела в этом признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с применением Интернета), и попросила привлечь к ответственности по этой статье как саму стриминговую платформу, так и её должностных лиц.